Club de Lectures Performées Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:00 – 17:00

Prix libre, conseillé : 20 € l'atelier Inscription : helloasso.com/associations/des-individue-e-s/evenements/toboggan-maison-mab-matthieu-blond-max-bonnin-alice-gautier

Atelier/Laboratoire proposé par Maison Mab Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 17h : avec Alice Gautier et Matthieu BlondSamedi 22 novembre 2025 de 10h à 17h : avec Alice Gautier et Max Bonnin Atelier ouvert aux pros et aux amatrices & amateurs éclairés. Les trois artistes entretiennent des relations étroites avec le texte, la littérature, l’écriture, le récit. Le Club de Lectures Performées est un atelier-laboratoire ouvert à une dizaine de participants et participantes, un temps pour partager des corpus, des textes et des « manières de dire ».Il s’agit d’expérimenter ensemble des pratiques qui mettent en jeu différentes relations à la lecture, à l’énonciation et comment celles-ci peuvent tisser des rapports avec l’espace, avec le geste, avec celleux qui écoutent.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.facebook.com/nouveaustudiotheatre