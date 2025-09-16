CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI – Bénéficiaires de l’obligation d’emploi Agence RENNES NORD Rennes

CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI – Bénéficiaires de l’obligation d’emploi Agence RENNES NORD Rennes Mardi 16 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi, et vous êtes intéressé pour intégrer un collectif afin de travailler sur les techniques et stratégies de recherche d’emploi ? Rejoignez le club ! Rendez-vous en agence les mardi de 9H à 12H et de 13H30 à 16H Durant 6 semaines

Nous vous proposons un programme sur 6 semaines pour échanger et travailler ensemble sur différentes thématiques en lien avec la recherche d’emploi : – CV, lettre d’accompagnement, – Le handicap, on en parle ?- Reprise de confiance en soi – Les aides à l’embauche- Simulations d’entretien…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/485536

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine