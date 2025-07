Club de Tai Chi Chuan Rue Georges Pompidou Val-de-Scie

Club de Tai Chi Chuan Rue Georges Pompidou Val-de-Scie mercredi 16 juillet 2025.

Club de Tai Chi Chuan

Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-07-16 18:30:00

fin : 2025-07-23 20:00:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Dès le mercredi 16 juillet de 18h30 à 20h, l’Association Passe-Temps proposera un nouveau club de loisir

Tai-chi-chuan, ce fameux art de bien-être bien connu pour la pratique collective des chinois sur les lieux publics.

Caractérisée par l’enchainement de gestes lents, cette activité joue sur les alternances selon le principe des opposées (Yin et Yang) :

* relâchement et tonicité

* concentration et lâcher-prise

* inspiration et expiration.

En douceur, les pratiquants développent et entretiennent équilibre, souplesse et coordination. Grace à ces exercices, l’usage optimal et mesuré de la psychomotricité dans l’esthétique du geste augmente ainsi que les capacités de concentration. Basé sur l’intelligence corporelle, cette pratique permet d’accéder à la conscience du mouvement en rapport à soi-même et à l’espace.

Le tai-chi-chuan aborde aussi des exercices éducatifs avec en duo poussée des mains ou tuishou , le maniement d’objets comme le bâton et l’éventail, etc.

Accessible à tous sans limite d’âge et quel que soit le niveau physique.

Aucun équipement n’est nécessaire ; une tenue confortable et des chaussures souples suffisent.

Petit groupe de 6 personnes maximum pour bien apprendre et avoir assez de place pour se déplacer sans se gêner.

5€ la séance seule 170€ l’année complète 100€ pour la période juillet-août.

Préinscription ou renseignement au 06 80 10 36 68, auprès de Florence, 20ans de pratique.

Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 10 36 68

English : Club de Tai Chi Chuan

Starting on Wednesday January 08 from 6.30pm to 8pm, Association Passe-Temps will be offering a new leisure club:

Tai-chi-chuan, the famous art of well-being well known for the collective practice of the Chinese in public places.

Characterized by a series of slow movements, this activity plays on the principle of alternating opposites (Yin and Yang):

* relaxation and tonicity

* concentration and letting go

* inspiration and expiration.

Practitioners gently develop and maintain balance, flexibility and coordination. Thanks to these exercises, the optimal and measured use of psychomotricity in the aesthetics of movement increases, as does the ability to concentrate. Based on bodily intelligence, this practice provides access to movement awareness in relation to oneself and to space.

Tai-chi-chuan also includes educational exercises such as hand thrusting or « tuishou », and the handling of objects such as sticks and fans.

Accessible to all, regardless of age or physical level.

No equipment required; comfortable clothing and soft shoes are all you need.

Small groups of no more than 6 people to ensure a good learning experience and enough room to move around without getting in each other’s way.

5? per session 170? for the whole year 100? for the January-July period.

Pre-registration or information on 06 80 10 36 68, from Florence, 20 years of experience.

German :

Ab Mittwoch, dem 16. Juli, von 18.30 bis 20.00 Uhr bietet die Association Passe-Temps einen neuen Freizeitclub an:

Tai-Chi-Chuan, diese berühmte Wohlfühlkunst, die für das kollektive Üben der Chinesen auf öffentlichen Plätzen bekannt ist.

Diese Aktivität zeichnet sich durch die Aneinanderreihung von langsamen Bewegungen aus und spielt mit dem Wechselspiel nach dem Prinzip der Gegensätze (Yin und Yang):

* lockerung und Tonus

* konzentration und Loslassen

* einatmen und Ausatmen.

Auf sanfte Weise entwickeln und erhalten die Übenden Gleichgewicht, Flexibilität und Koordination. Durch diese Übungen werden die psychomotorischen Fähigkeiten in Bezug auf die Ästhetik der Bewegungen optimal eingesetzt und die Konzentrationsfähigkeit gesteigert. Auf der Grundlage der Körperintelligenz vermittelt diese Praxis ein Bewusstsein für die Bewegung in Bezug auf sich selbst und den Raum.

Tai Chi Chuan beinhaltet auch erzieherische Übungen, wie z. B. das Drücken der Hände oder « Tuishou », den Umgang mit Gegenständen wie Stöcken und Fächern etc.

Der Kurs ist für alle zugänglich, unabhängig von Alter und körperlichem Niveau.

Es ist keine Ausrüstung erforderlich; bequeme Kleidung und weiche Schuhe sind ausreichend.

Kleine Gruppe von maximal 6 Personen, um gut lernen zu können und genug Platz zu haben, um sich ungehindert bewegen zu können.

5? einzelne Sitzung 170? ganzes Jahr 100? im Juli und August.

Voranmeldung oder Informationen unter 06 80 10 36 68, bei Florence, 20 Jahre Praxis.

Italiano :

Da mercoledì 16 luglio, dalle 18.30 alle 20.00, l’Associazione Passe-Temps propone un nuovo circolo ricreativo:

Tai-chi-chuan, questa famosa arte del benessere, nota per la pratica collettiva dei cinesi nei luoghi pubblici.

Caratterizzata da una serie di movimenti lenti, questa attività gioca sulle alternanze basate sul principio degli opposti (Yin e Yang):

* rilassamento e tono

* concentrazione e abbandono

* ispirazione ed espirazione.

I praticanti sviluppano e mantengono delicatamente l’equilibrio, la flessibilità e la coordinazione. Grazie a questi esercizi, l’uso ottimale e misurato della psicomotricità nell’estetica del movimento aumenta, così come la capacità di concentrazione. Basata sull’intelligenza corporea, questa pratica dà accesso alla consapevolezza del movimento in relazione a se stessi e allo spazio.

Il Tai Chi Chuan comprende anche esercizi didattici come la spinta delle mani o « tuishou » e la manipolazione di oggetti come bastoni e ventagli.

È accessibile a tutti, indipendentemente dall’età e dalle capacità fisiche.

Non è richiesta alcuna attrezzatura; sono sufficienti abiti comodi e scarpe morbide.

Piccoli gruppi di non più di 6 persone per garantire un buon apprendimento e avere spazio sufficiente per muoversi senza intralciarsi a vicenda.

5? a sessione 170? per tutto l’anno 100? per il periodo luglio-agosto.

Preiscrizione o informazioni allo 06 80 10 36 68, da Florence, che pratica da 20 anni.

Espanol :

A partir del miércoles 16 de julio, de 18.30 a 20.00 horas, la Asociación Passe-Temps propone un nuevo club de ocio:

Tai-chi-chuan, este famoso arte del bienestar, conocido por la práctica colectiva de los chinos en lugares públicos.

Caracterizada por una serie de movimientos lentos, esta actividad juega con las alternancias basadas en el principio de los opuestos (Yin y Yang):

* relajación y tono

* concentración y relajación

* inspiración y espiración.

Los practicantes desarrollan y mantienen suavemente el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación. Gracias a estos ejercicios, aumenta la utilización óptima y medida de la psicomotricidad en la estética del movimiento, así como la capacidad de concentración. Basada en la inteligencia corporal, esta práctica da acceso a una toma de conciencia del movimiento en relación con uno mismo y con el espacio.

El Tai Chi Chuan también incluye ejercicios pedagógicos como el empuje de manos o « tuishou », y la manipulación de objetos como palos y abanicos.

Accesible a todos, independientemente de la edad o la capacidad física.

No se necesita equipamiento; basta con ropa cómoda y calzado blando.

Grupos reducidos de no más de 6 personas para garantizar un buen aprendizaje y disponer de espacio suficiente para moverse sin estorbarse unos a otros.

5? por sesión 170? para todo el año 100? para el periodo julio-agosto.

Preinscripción o información en el 06 80 10 36 68, de Florence, que practica desde hace 20 años.

L’événement Club de Tai Chi Chuan Val-de-Scie a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux