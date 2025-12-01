Club d’écoute – Amapiano Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

En mélangeant des éléments de house, du jazz et des sonorités issues d’instruments traditionnels sud-africains, l’amapiano à créer un combo capable d’agréger les histoires sonores locales et de mener la danse sur les dancefloor du monde. Arrivé à la mi-temps des années 2010, ce genre a lentement muté lors des dix dernières années, passant d’une proposition radicale, strictement instrumentale et sur un temps long, à un réservoir à gimmicks sonores chouchouté par la pop.

Au départ, l’amapiano arrive comme l’aboutissement d’un continuum de la dance music sud-africaine, qui compte le Bubblegum dans les années 80, le Kwaito dans les années 90 et la Bacardi house dans les années 2000. Porté essentiellement par des DJs, le genre se propage dans les clubs, les radios et connaît un bond de popularité à l’internationale (autour du confinement) grâce aux réseaux sociaux et aux challenges de danse qui boostent sa viralité. Ultra populaire dans les espaces de fête des diasporas sud-africaines, les soirées de musique afro et dans les soirées rap, le genre est aujourd’hui solidement installé dans la bande son des clubs.

Dans cette écoute, avec Katia Dansoko, journaliste chez Libération, nous retracerons l’histoire de l’amapiano, en mettant également l’accent sur ses manifestations dans la pop moderne et dans l’afrobeats.

Le Club d’Écoute de Communale, donne des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists. Un cycle conçu en collaboration avec David Bola, journaliste indépendant et collaborateur des médias Grünt, Radio Nova, Tsugi et Musique Journal.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant

5 euros avec une consommation gratuite.

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

