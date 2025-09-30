Club d’écoute Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Club d’écoute Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mardi 13 janvier 2026.
Club d’écoute
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-13 19:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Échanges et partage autour de la musique
Rendez-vous à la médiathèque de la Pléiade pour une soirée à discuter et partager autour de la musique !
Durée 1h.
Plusieurs mardis à venir
– le 30 septembre 2025
– le 21 octobre 2025
– le 18 novembre 2025, avec Caribombo
– le 13 janvier 2026
Inscription conseillée sur le site, par téléphone ou directement à la médiathèque La Pléiade. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exchanging and sharing music
L’événement Club d’écoute Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis