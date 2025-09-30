Club d’écoute Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Club d’écoute

Échanges et partage autour de la musique

Rendez-vous à la médiathèque de la Pléiade pour une soirée à discuter et partager autour de la musique !

Durée 1h.

Plusieurs mardis à venir

– le 30 septembre 2025

– le 21 octobre 2025

– le 18 novembre 2025, avec Caribombo

– le 13 janvier 2026

Inscription conseillée sur le site, par téléphone ou directement à la médiathèque La Pléiade. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Exchanging and sharing music

