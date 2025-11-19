Club d’écoute – Funk Brésilien Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Peu de genre ont connu autant de transformations que la funk brésilienne. Né dans les bals funk des années 70, le genre a muté en absorbant des sonorités issues de la sono mondiale, jusqu’à devenir une expression radicale et multiple, aussi présente dans des tubes pop aux milliards d’écoutes que dans les tréfonds de l’underground.

Connue en occident sous d’autres pseudonymes (baile funk, funk carioca), la funk brésilienne n’est pas un genre monolithique dont chacune des expressions répond aux mêmes règles, mais plutôt un écosystème de courants qui varient selon les époques, les tendances, les innovations technologiques et les implantations géographiques. Elle contient tout de même des repères communs qui permettent de l’identifier, mais aussi de décortiquer son histoire.

Dans cette session d’écoute, nous éplucherons une série de morceaux cultes de la funk brésilienne et quelques incarnations plus actuelles du genre.

Le Club d’Écoute de Communale, donne des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists. Un cycle conçu en collaboration avec David Bola, journaliste indépendant et collaborateur des médias Grünt, Radio Nova, Tsugi et Musique Journal.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant

5€ avec une conso gratuite

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/funk-bresilien-avec-felipe-maia/