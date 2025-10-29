Club découverte autour de la lithogravure Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Club découverte autour de la lithogravure Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin mercredi 29 octobre 2025.
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 16:15:00
L’exposition Biennale du 9e art sur Brecht Evens est l’occasion d’en apprendre plus sur la technique de la gravure.
Après une visite de l’exposition, place à l’expérimentation de la gravure dans la pierre. Animé par la médiatrice.
Spécial 8 à 11 ans. .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
