Club découverte autour de la lithogravure Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 16:15:00

2025-10-29

L’exposition Biennale du 9e art sur Brecht Evens est l’occasion d’en apprendre plus sur la technique de la gravure.

Après une visite de l’exposition, place à l’expérimentation de la gravure dans la pierre. Animé par la médiatrice.

Spécial 8 à 11 ans. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

