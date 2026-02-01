Club découverte autour de l’exposition Qui m’a peint ? Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Club découverte autour de l’exposition Qui m’a peint ? Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin mercredi 25 février 2026.
Atelier spécial enfants de 8 à 11 ans. Découverte de comment savoir qui a peint un tableau. Observation et enquête autour des faux portraits attribués au peintre Millet. Puis, réalisation de leur propre création artistique, accompagnés de la médiatrice culturelle. .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
