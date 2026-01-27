Club d’Ecriture de Poésie Troyes

Club d’Ecriture de Poésie

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 17:00:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Plongez dans un univers où la douceur des mots rencontre l’imprévu des idées. Ce club est une invitation à laisser votre plume flâner hors des sentiers battus, à découvrir la beauté dans l’inattendu, et à donner vie à des récits où l’illogique trouve tout son sens. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

