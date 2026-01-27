Club d’Ecriture de Poésie Troyes
Club d’Ecriture de Poésie
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Début : 2026-02-12 17:00:00
fin : 2026-02-12 19:00:00
2026-02-12
Plongez dans un univers où la douceur des mots rencontre l’imprévu des idées. Ce club est une invitation à laisser votre plume flâner hors des sentiers battus, à découvrir la beauté dans l’inattendu, et à donner vie à des récits où l’illogique trouve tout son sens. .
