Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club Dentelle Lessay

Club Dentelle Lessay mardi 25 novembre 2025.

Club Dentelle

14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:30:00
fin : 2025-11-25 16:30:00

Date(s) :
2025-11-25

Rendez-vous le 25 novembre à partir de 14h30 pour le club dentelle.
Venez vivre un moment de partage et de convivialité autour de la dentelle.
Gratuit, les débutants sont les bienvenus !

Informations au 02 33 07 70 32.   .

14 bis rue de Gaslonde Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32  mediatheque@lessay.fr

English : Club Dentelle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Club Dentelle Lessay a été mis à jour le 2025-11-13 par Côte Ouest Centre Manche