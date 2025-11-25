Club Dentelle Lessay

Club Dentelle

14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

Rendez-vous le 25 novembre à partir de 14h30 pour le club dentelle.

Venez vivre un moment de partage et de convivialité autour de la dentelle.

Gratuit, les débutants sont les bienvenus !

Informations au 02 33 07 70 32. .

