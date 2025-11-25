Club Dentelle Lessay
Club Dentelle Lessay mardi 25 novembre 2025.
Club Dentelle
14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche
2025-11-25 14:30:00
2025-11-25 16:30:00
2025-11-25
Rendez-vous le 25 novembre à partir de 14h30 pour le club dentelle.
Venez vivre un moment de partage et de convivialité autour de la dentelle.
Gratuit, les débutants sont les bienvenus !
Informations au 02 33 07 70 32. .
14 bis rue de Gaslonde Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
