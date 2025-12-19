Club Dentelle Lessay
Club Dentelle Lessay mardi 20 janvier 2026.
Club Dentelle
3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 14:30:00
fin : 2026-01-20 16:30:00
Date(s) :
2026-01-20
Rendez-vous le mardi 20 janvier à partir de 14h30 pour le club dentelle.
Venez vivre un moment de partage et de convivialité autour de la dentelle.
Gratuit, les débutants sont les bienvenus !
Informations au 02 33 07 70 32. .
3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 lessay.bibenligne.fr
English : Club Dentelle
