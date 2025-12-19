Club Dentelle Lessay

Club Dentelle

3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20 16:30:00

2026-01-20

Rendez-vous le mardi 20 janvier à partir de 14h30 pour le club dentelle.

Venez vivre un moment de partage et de convivialité autour de la dentelle.

Gratuit, les débutants sont les bienvenus !

Informations au 02 33 07 70 32. .

3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 lessay.bibenligne.fr

