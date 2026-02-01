Club Dentelle

3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03 16:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Le club dentelle revient. Animé par Laurence Carpentier, cet atelier s’adresse aux débutants comme aux confirmés. .

3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Dentelle

L’événement Club Dentelle Lessay a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Ouest Centre Manche