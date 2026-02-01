Club Dentelle Lessay
Club Dentelle Lessay mardi 3 février 2026.
Club Dentelle
3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03 16:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Le club dentelle revient. Animé par Laurence Carpentier, cet atelier s’adresse aux débutants comme aux confirmés. .
3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club Dentelle
L’événement Club Dentelle Lessay a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Ouest Centre Manche