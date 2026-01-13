Club des bébés Bibliothèque Maurepas Rennes
Club des bébés Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 24 janvier 2026.
Club des bébés Bibliothèque Maurepas Rennes 24 janvier et 21 mars Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Lectures petite enfance, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-24T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T11:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38