Club des bébés Bibliothèque Maurepas Rennes
Club des bébés Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 24 janvier 2026.
Club des bébés Bibliothèque Maurepas Rennes 24 janvier et 21 mars dans la limite des places disponibles
Lectures petite enfance, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-24T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T11:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38