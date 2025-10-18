Club des Cinephiles Film DOWNTON ABBEY , Le Grand Finale 2025 Centre Culturel Auditorium le 27 Rouillac

Club des Cinephiles Film DOWNTON ABBEY , Le Grand Finale 2025 Centre Culturel Auditorium le 27 Rouillac samedi 18 octobre 2025.

Centre Culturel Auditorium le 27 Bd d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:33:00

2025-10-18

Film DOWNTON ABBEY III. Le Grand Finale!

Centre Culturel Auditorium le 27 Bd d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38

English :

Film DOWNTON ABBEY III. The Grand Finale!

German :

Film DOWNTON ABBEY III. Das große Finale!

Italiano :

Film DOWNTON ABBEY III. Il gran finale!

Espanol :

Película DOWNTON ABBEY III. El gran final

