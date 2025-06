Club des créatures mystérieuses Le Grand Logis – médiathèque Bruz 8 juillet 2025

Club des créatures mystérieuses Le Grand Logis – médiathèque Bruz Mardi 8 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Partez à la recherche de créatures mystérieuses. Des images cibles sont disséminées dans la Médiathèque. Munis d’une tablette, retrouvez-les tous et découvrez les caractéristiques de ces monstres.

Une nouvelle quête vous attend : partez à la recherche de créatures mystérieuses. Des images cibles sont disséminées dans la médiathèque. Munis d’une tablette, retrouvez-les tous et découvrons ensemble les caractéristiques de ces monstres. Dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T15:15:00.000+02:00

1

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/jeu/club-des-creatures-mysterieuses 0299053060

Le Grand Logis – médiathèque 10 avenue général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine