Club des fans (LSF/FR) Bibliothèque André Malraux Paris

Club des fans (LSF/FR) Bibliothèque André Malraux Paris samedi 22 novembre 2025.

Comme dans une auberge espagnole, chacun apporte ce qui lui plait

On échange, on débat et surtout on découvre plein d’idées nouvelles .

Les bibliothécaires vous proposeront également des sélections de livres, jeux, musique ou films parmi

lesquels vous pourrez faire votre choix.

Entrée libre, gratuite et sans

réservation.

Ouvert aux adolescents et adultes sourds et entendants.

Des interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement. La rencontre se fera au 4e étage

Se rencontrer et échanger autour de vos coups de coeur lecture, jeux, musique, films en FR/ LSF

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre, 4e étage.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/