Club des gourmands de lecture Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Mardi 17 mars 2026 de 18h à 20h.
Mardi 14 avril 2026 de 18h à 20h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
La Médiathèque vous propose une fois par mois de partager avis et suggestions et d’échanger sur les lectures du moment, coup de cœur ou coup de gueule.
Informations au 04 90 56 74 16 .
Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org
Once a month, the Médiathèque invites you to share your opinions and suggestions, and to discuss your favorite or favourite books.
