Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Le club des jeunes organise un atelier peinture pour les enfants
Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 99 78 91
