Club des Jeunes Atelier peinture pour les jeunes

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

CLUB des JEUNES Atelier peinture pour les jeunes

Le club des jeunes organise un atelier peinture pour les enfants

CLUB des JEUNES Atelier peinture pour les jeunes

Le club des jeunes organise un atelier peinture pour les enfants

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 99 78 91

