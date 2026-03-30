Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Ajain
Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Ajain vendredi 17 avril 2026.
Club des lecteurs adultes
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
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Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
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English : Club des lecteurs adultes
L’événement Club des lecteurs adultes Ajain a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret
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