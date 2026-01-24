Club des Lecteurs Biblioposte d’Ajain Ajain
Club des Lecteurs Biblioposte d’Ajain Ajain vendredi 27 février 2026.
Club des Lecteurs
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Club des lecteurs adulte. Venez échanger et partager vos lectures. .
Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club des Lecteurs
L’événement Club des Lecteurs Ajain a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Grand Guéret