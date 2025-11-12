Club des lecteurs 7 impasse st germain Delme

Vous aimez les romans policiers, vous fondez devant ceux du terroir, vous appréciez les BD ou vous préférez les histoires sentimentales ?… Dans le club des lecteurs, on lit de tout et on aborde tous les sujets.

Amateurs ou grands lecteurs, nous sommes d’accord sur un point nous aimons savourer un bon livre et faire des découvertes ! Débattez et partagez vos lectures ! Proposez vos coups de cœur au groupe ! Mais surtout, amusez-vous !!

Intéressé(e), mais pas encore membre du club ? Venez nous en parler.

(Animation gratuite, ados-adultes)Adultes

English :

Do you like crime novels, do you melt in front of local ones, do you enjoy comics or do you prefer sentimental stories?… In the Readers’ Club, we read everything and tackle every subject.

Whether you’re an amateur or an avid reader, we all agree on one thing: we love to enjoy a good book and make new discoveries! Discuss and share your reading! Suggest your favorites to the group! But above all, have fun!

Interested, but not yet a club member? We’d love to hear from you.

(Free entertainment for teenagers and adults)

German :

Sie mögen Krimis, Sie schmelzen dahin bei Romanen aus der Region, Sie schätzen Comics oder bevorzugen gefühlvolle Geschichten? Im Leserclub wird alles gelesen und jedes Thema angesprochen.

Ob Amateur oder Viel-Leser, in einem Punkt sind wir uns alle einig: Wir lieben es, ein gutes Buch zu genießen und neue Entdeckungen zu machen! Diskutieren Sie und tauschen Sie sich über Ihre Lektüre aus! Schlagen Sie der Gruppe Ihre Favoriten vor! Aber vor allem: Haben Sie Spaß!

Interessiert, aber noch kein Mitglied des Clubs? Dann melden Sie sich bei uns.

(Kostenlose Animation, Jugendliche/Erwachsene)

Italiano :

Vi piacciono i gialli, amate i romanzi locali, vi piacciono i fumetti o preferite le storie sentimentali?… Nel Circolo dei lettori leggiamo di tutto e affrontiamo ogni argomento.

Che siate lettori amatoriali o accaniti, c’è una cosa su cui siamo tutti d’accordo: ci piace goderci un buon libro e fare nuove scoperte! Discutete e condividete le vostre letture! Condividete i vostri libri preferiti con il gruppo! Ma soprattutto, divertitevi!

Siete interessati, ma non siete ancora membri del club? Venite a parlare con noi.

(Attività gratuite per adolescenti e adulti)

Espanol :

¿Te gustan las novelas policíacas, te apasionan las novelas locales, disfrutas con los cómics o prefieres las historias sentimentales?… En el Club de Lectores leemos de todo y abordamos todos los temas.

Tanto si eres un aficionado como un ávido lector, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: ¡nos encanta disfrutar de un buen libro y hacer nuevos descubrimientos! ¡Comenta y comparte tus lecturas! Comparta sus favoritos con el grupo Pero, sobre todo, ¡diviértase!

¿Te interesa, pero aún no eres miembro del club? Ven a hablar con nosotros.

(Actividades gratuitas para adolescentes y adultos)

