CLUB DES LECTEURS-DÉTECTIVES MÉDIATHÈQUE Fonsorbes

CLUB DES LECTEURS-DÉTECTIVES

MÉDIATHÈQUE Impasse du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Amateurs d’énigmes, menez l’enquête avec les autres membres du club organisé par la médiathèque et animé par Renaud Layet, de la librairie Série B.

Les règles du jeu sont simples lisez un roman policier sélectionné par les bibliothécaires dont la fin est cachée, puis participez à un temps d’échange avec les autres lecteurs. Nous reprenons ensemble les suspects, mobiles et armes du crime potentiels… Pour tenter de deviner le coupable !

En participant, vous vous engagez à lire le roman jusqu’au stop prévu et à participer au club en soirée.

Adultes Gratuit Sur inscription auprès de la médiathèque .

MÉDIATHÈQUE Impasse du Trepade Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 78 32 13

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English :

Enigma fans, join the other members of the club organized by the media library and led by Renaud Layet, from the Série B bookshop.

L’événement CLUB DES LECTEURS-DÉTECTIVES Fonsorbes a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE