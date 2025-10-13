Club des lecteurs Médiathèque La Force

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

CLUB DES LECTEURS Le club des lecteurs de La Force prend la forme de rencontres ouvertes à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur. Quand on a aimé un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions ou des réflexions qu’il a suscitées, et de partager ! On ressort toujours de ces rencontres avec de nouvelles idées à ajouter à notre « pile à-lire » !

Rendez-vous pour un moment convivial autour de vos lectures du moment ! .

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr

