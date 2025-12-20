Club des lecteurs Médiathèque de La Force La Force
Club des lecteurs
Médiathèque de La Force 8 Rue André Rousseau La Force
19 janvier 2026
fin : 2026-01-19
2026-01-19
Le club des lecteurs de La Force prend la forme de rencontres ouvertes à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur. Quand on a aimé un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions ou des réflexions qu’il a suscitées, et de partager ! On ressort toujours de ces rencontres avec de nouvelles idées à ajouter à notre pile à-lire !
Rendez-vous pour un moment convivial autour de vos lectures du moment !
Les séances sont animées conjointement par les deux bibliothécaires de La Force et les lecteurs. .
