Club des lecteurs Médiathèque La Force

Club des lecteurs

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Le club des lecteurs de La Force prend la forme de rencontres ouvertes à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur. Quand on a aimé un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions ou des réflexions qu’il a suscitées, et de partager ! On ressort toujours de ces rencontres avec de nouvelles idées à ajouter à notre pile à-lire !

Rendez-vous pour un moment convivial autour de vos lectures du moment !

Les séances sont animées conjointement par les deux bibliothécaires de La Force et les lecteurs. .

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr

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English : Club des lecteurs

L’événement Club des lecteurs La Force a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides