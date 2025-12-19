Club des lecteurs, Médiathèque Lambesc

Club des lecteurs

Samedi 7 février 2026 de 10h à 11h30. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

2026-02-07

Plongez dans un monde de littérature captivante et de discussions enrichissantes au sein de notre Club de Lecture.

Que vous soyez un passionné de romans contemporains, amateur de classiques intemporels ou explorateur de genres littéraires variés, rejoignez-nous un samedi par mois pour échanger sur vos dernières lectures et faire le plein de découvertes !

Chaque mois, nous sélectionnerons un thème pour le prochain rendez-vous et mettrons à votre disposition une sélection de documents, libre à vous de piocher dedans ou de nous faire découvrir une œuvre de votre choix !



Public adultes Durée 1h30 Tarif gratuit, sur inscription

Réservation Médiathèque 04 42 17 00 63 .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

Immerse yourself in a world of captivating literature and enriching discussions in our Book Club.

