AGENDA · Toulouse
Club des lecteurs, Médiathèque des Izards, Toulouse
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
Club des lecteurs 4 juillet et 12 septembre Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
- Samedi 4 juillet 10h-12h
- Samedi 12 septembre 10h-12h
Club des lecteurs
Médiathèque des Izards
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
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