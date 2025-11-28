Club des lecteurs Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon

Club des lecteurs

Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-28

Un rendez-vous littéraire en partenariat avec la médiathèque de Quiberon, une rencontre qui se déroule en alternance tous les 2 mois, une fois à Quiberon, une fois à Saint-Pierre.

L’objectif ? Créer un échange dynamique et enrichissant, découvrir de nouvelles pépites et tisser des liens autour de notre amour commun pour la lecture.

Pour cette prochaine rencontre à la médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon, chaque participant est invité à apporter ses livres coup de cœur. .

+33 2 97 30 95 79

