Club des lecteurs Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
Club des lecteurs Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon vendredi 28 novembre 2025.
Club des lecteurs
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Un rendez-vous littéraire en partenariat avec la médiathèque de Quiberon, une rencontre qui se déroule en alternance tous les 2 mois, une fois à Quiberon, une fois à Saint-Pierre.
L’objectif ? Créer un échange dynamique et enrichissant, découvrir de nouvelles pépites et tisser des liens autour de notre amour commun pour la lecture.
Pour cette prochaine rencontre à la médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon, chaque participant est invité à apporter ses livres coup de cœur. .
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
English : Club des lecteurs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Club des lecteurs Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon