Club des lecteurs Un livre dont la couverture illustre clairement l’une des 4 saisons Médiathèque de Vernon Vernon

Club des lecteurs Un livre dont la couverture illustre clairement l’une des 4 saisons

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Le club des lecteurs est un club de lecture autogéré, en co-construction avec une lectrice qui le présentera. Vous pourrez échanger autour de vos lectures et coup de coeur, avec d’autres passionnés !

Entrée libre .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

English : Club des lecteurs Un livre dont la couverture illustre clairement l’une des 4 saisons

