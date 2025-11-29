Club des lecteurs Médiathèque de Vernon Vernon

Club des lecteurs

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Club des lecteurs en autonomie, mené par une lectrice

Le club des lecteurs est un club de lecture autogéré, en co-construction avec une lectrice qui le présentera. Vous pourrez échanger autour de vos lectures et coup de coeur, avec d’autres passionnés !

Pour adulte et ado Entrée libre .

