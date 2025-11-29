Club des lecteurs Médiathèque de Vernon Vernon
Club des lecteurs Médiathèque de Vernon Vernon samedi 29 novembre 2025.
Club des lecteurs
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Club des lecteurs en autonomie, mené par une lectrice
Le club des lecteurs est un club de lecture autogéré, en co-construction avec une lectrice qui le présentera. Vous pourrez échanger autour de vos lectures et coup de coeur, avec d’autres passionnés !
Pour adulte et ado Entrée libre .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
English : Club des lecteurs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Club des lecteurs Vernon a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération