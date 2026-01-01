Club des Mardis lectures spécial BD Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Club des Mardis lectures spécial BD Pôle culturel de Narrosse Narrosse mardi 27 janvier 2026.

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse

Gratuit

Gratuit

2026-01-27
fin : 2026-01-27

2026-01-27

Le dernier mardi de chaque mois, venez présenter un livre au choix sur une thématique donnée. En janvier, le thème est la bande-dessinée. Ouvert à tous, pour partager le goût des livres ! Sur inscription.

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 56 communication@mairie-narrosse.fr

