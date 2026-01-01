Club des Mardis lectures spécial BD Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Club des Mardis lectures spécial BD

Le dernier mardi de chaque mois, venez présenter un livre au choix sur une thématique donnée. En janvier, le thème est la bande-dessinée. Ouvert à tous, pour partager le goût des livres ! Sur inscription .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

