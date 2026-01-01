Club des Mardis lectures spécial Fantasy Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Club des Mardis lectures spécial Fantasy

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Amateur de littérature de l’imaginaire, inscrivez-vous à cette animation ouverte à tous, pour partager le goût des livres ! Ce Mardi lectures spécial Fantasy sera animé par Léo, sur inscription. .

