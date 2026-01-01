Club des Mardis lectures spécial Fantasy Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Amateur de littérature de l’imaginaire, inscrivez-vous à cette animation ouverte à tous, pour partager le goût des livres ! Ce Mardi lectures spécial Fantasy sera animé par Léo, sur inscription. .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
