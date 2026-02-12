Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris

> Le Petit Chat curieux — Komaneko

2006 / 1H / SANS PAROLES / DE TSUNEO GODA / À PARTIR DE 2-3 ANS

Komaneko, la petite chatte, ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées dans la maison de Grand-papa. Mais parfois, d’étranges créatures perturbent le cours tranquille de l’existence…

MARDI 3 MARS · 14h

> Le Chat Botté

1969 / 80’ / VF / DE KIMIO YABUKI / À PARTIR DE 6 ANS

Pour avoir sauvé la vie d’une souris, le chat Pero doit fuir son pays car des ninjas sont à ses trousses. Il se réfugie par hasard chez le jeune Pierre…

MERCREDI 4 MARS · 14h

> Anzu, Chat-fantôme

2024 / 1H34 / VF / DE YOKO KUNO ET NOBUHIRO YAMASHITA / À PARTIR DE 8 ANS

Karin, 11 ans, est abandonnée par son père chez son grand-père, moine d’une petite ville. Celui-ci demande à son chat-fantôme de veiller sur elle…

JEUDI 5 MARS · 14h

> Le Royaume des chats

2002 / 1H14 / VF / DE HIROYUKI MORITA / À PARTIR DE 6 ANS

Haru, une jeune lycéenne, sauve la vie d’un chat. Ce chat étant le prince du royaume des chats, les félins ont désormais une dette envers Haru…

VENDREDI 6 MARS · 14h

> Train de nuit dans la Voie lactée

1985 / 1H50 / VOSTF / DE GISABURO SUGII / À PARTIR DE 10 ANS

Giovanni travaille pour aider sa mère. Il est l’objet de moqueries de la part de ses camarades de classe. Avec Campanella, son seul ami, il va vivre une incroyable aventure à bord d’un train voyageant… dans la Voie Lactée.

SAMEDI 7 MARS · 14h

La MCJP organise un cycle de dessins animés pour les petits (et un peu les grands aussi).

Du mardi 03 mars 2026 au samedi 07 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

Petite salle (rez-de-chaussée)

Tarif unique : 3 € la projection

Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

