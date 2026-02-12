Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris jeudi 5 mars 2026.
> Le Petit Chat curieux — Komaneko
2006 / 1H / SANS PAROLES / DE TSUNEO GODA / À PARTIR DE 2-3 ANS
Komaneko, la petite chatte, ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées dans la maison de Grand-papa. Mais parfois, d’étranges créatures perturbent le cours tranquille de l’existence…
MARDI 3 MARS · 14h
> Le Chat Botté
1969 / 80’ / VF / DE KIMIO YABUKI / À PARTIR DE 6 ANS
Pour avoir sauvé la vie d’une souris, le chat Pero doit fuir son pays car des ninjas sont à ses trousses. Il se réfugie par hasard chez le jeune Pierre…
MERCREDI 4 MARS · 14h
> Anzu, Chat-fantôme
2024 / 1H34 / VF / DE YOKO KUNO ET NOBUHIRO YAMASHITA / À PARTIR DE 8 ANS
Karin, 11 ans, est abandonnée par son père chez son grand-père, moine d’une petite ville. Celui-ci demande à son chat-fantôme de veiller sur elle…
JEUDI 5 MARS · 14h
> Le Royaume des chats
2002 / 1H14 / VF / DE HIROYUKI MORITA / À PARTIR DE 6 ANS
Haru, une jeune lycéenne, sauve la vie d’un chat. Ce chat étant le prince du royaume des chats, les félins ont désormais une dette envers Haru…
VENDREDI 6 MARS · 14h
> Train de nuit dans la Voie lactée
1985 / 1H50 / VOSTF / DE GISABURO SUGII / À PARTIR DE 10 ANS
Giovanni travaille pour aider sa mère. Il est l’objet de moqueries de la part de ses camarades de classe. Avec Campanella, son seul ami, il va vivre une incroyable aventure à bord d’un train voyageant… dans la Voie Lactée.
SAMEDI 7 MARS · 14h
La MCJP organise un cycle de dessins animés pour les petits (et un peu les grands aussi).
Du mardi 03 mars 2026 au samedi 07 mars 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 16h00
gratuit sous condition
Petite salle (rez-de-chaussée)
Tarif unique : 3 € la projection
Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-05T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-05T14:00:00+02:00_2026-03-05T16:00:00+02:00;2026-03-06T14:00:00+02:00_2026-03-06T16:00:00+02:00;2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris
https://www.mcjp.fr/fr +33144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel
Afficher la carte du lieu Maison de la culture du Japon à Paris et trouvez le meilleur itinéraire