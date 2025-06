Club des petits lecteurs – Médiathèque Lambesc 18 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Club des petits lecteurs Mercredi 18 juin 2025 de 10h à 12h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Le Club des petits lecteurs vous emmène au cœur des livres, dans un monde créatif et imagé.

Venez découvrir l’univers d’un auteur, son œuvre et devenez-en l’illustrateur !Enfants

Nous nous réunissons un mercredi par mois à la Médiathèque et sortons de chaque séance la tête pleine de souvenirs avec l’envie d’y revenir. Que tu sois un lecteur, une artiste, un basketteur ou une pianiste, tu es le bienvenu au Club !



Public de 8 à 11 ans

Tarif gratuit, sur inscription

Rens. et réservation Médiathèque 04 42 17 00 63 .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

English :

The Club des petits lecteurs takes you to the heart of books, to a world of creativity and imagery.

Come and discover the world of an author, his or her work, and become an illustrator!

German :

Der Club der kleinen Leser entführt Sie in das Herz der Bücher, in eine kreative und bildhafte Welt.

Entdecken Sie die Welt eines Autors, sein Werk und werden Sie selbst zum Illustrator!

Italiano :

Il Club des petits lecteurs vi porta nel cuore dei libri, in un mondo di creatività e immagini.

Venite a scoprire il mondo degli autori e delle loro opere e diventate illustratori!

Espanol :

El Club des petits lecteurs te lleva al corazón de los libros, a un mundo de creatividad e imágenes.

Ven a descubrir el mundo de un autor y su obra, ¡y conviértete en ilustrador!

