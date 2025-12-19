Club des petits lecteurs, Médiathèque Lambesc

Club des petits lecteurs

Mercredi 11 février 2026 de 10h à 12h. Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

2026-02-11

Venez découvrir l’univers des loisirs créatifs coloriage, découpage, collage, scrapbooking, carterie, origami, peinture sur différents supports, création de marque-pages personnalisés et bien d’autres activités manuelles vous attendent.Enfants

Édith vous accompagne dans la réalisation de vos créations, partage ses techniques et ses astuces, et vous guide selon votre niveau et vos envies. Venez vous amuser et repartez avec nos créations.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, passionné d’art ou simplement curieux, vous êtes le bienvenu aux ateliers créatifs !





Public de 8 à 11 ans

Tarif gratuit, sur inscription

Rens. et réservation Médiathèque 04 42 17 00 63 .

Médiathèque 6 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

English :

Come and discover the world of creative hobbies: coloring, decoupage, collage, scrapbooking, cardmaking, origami, painting on different media, creating personalized bookmarks and many other manual activities await you.

