Club des p’tits joueurs Espace culturel du Pays de Nay Nay

Club des p’tits joueurs

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Au programme la découverte de jeux tout juste sortis ou déjà devenus de grands classiques. À travers ces parties, chacun pourra apprendre à mieux se connaître… alors, plutôt p’tit joueur ou grand joueur ?

Pour enfants dès 7 ans Sur inscription .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Club des p’tits joueurs

L’événement Club des p’tits joueurs Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay