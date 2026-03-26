Club des p’tits joueurs Espace culturel du Pays de Nay Nay
Club des p’tits joueurs Espace culturel du Pays de Nay Nay vendredi 10 avril 2026.
Club des p’tits joueurs
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Au programme la découverte de jeux tout juste sortis ou déjà devenus de grands classiques. À travers ces parties, chacun pourra apprendre à mieux se connaître… alors, plutôt p’tit joueur ou grand joueur ?
Pour enfants dès 7 ans Sur inscription .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Club des p’tits joueurs
L’événement Club des p’tits joueurs Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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