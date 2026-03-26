Club des p’tits joueurs Espace culturel du Pays de Nay Nay

Club des p’tits joueurs 28 Place du Marcadieu Nay 2026-04-10

Club des p’tits joueurs Espace culturel du Pays de Nay Nay vendredi 10 avril 2026.

Club des p’tits joueurs

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Au programme la découverte de jeux tout juste sortis ou déjà devenus de grands classiques. À travers ces parties, chacun pourra apprendre à mieux se connaître… alors, plutôt p’tit joueur ou grand joueur ?
Pour enfants dès 7 ans Sur inscription   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club des p’tits joueurs

L’événement Club des p’tits joueurs Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

À voir aussi à Nay (Pyrénées-Atlantiques)