Club d’initiation aux échecs Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Club d’initiation aux échecs

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-03 17:00:00

fin : 2026-04-03 17:45:00

2026-04-03

Club d’initiation aux jeux d’échecs ouvert à tous. Venez apprendre à jouer avec Anthony Lhermenier !

De 17 h à 17 h 45 pour les plus jeunes, de 17 h 45 à 18 h 30 pour les autres !

Sur inscription auprès de la Médiathèque ou en ligne .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

