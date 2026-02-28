Club d’initiation aux échecs Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03 17:45:00
2026-04-03
Club d’initiation aux jeux d’échecs ouvert à tous. Venez apprendre à jouer avec Anthony Lhermenier !
De 17 h à 17 h 45 pour les plus jeunes, de 17 h 45 à 18 h 30 pour les autres !
Sur inscription auprès de la Médiathèque ou en ligne .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
