Club du Bourg Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 13 janvier – 10 mars, certains mardis entrée libre

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-13T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T19:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



