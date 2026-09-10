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AGENDA · Rennes

Club du Bourg Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Bourg-L'Évesque · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Bourg-L'Évesque
Adresse
2, bd de Verdun 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Club du Bourg Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mardi 6 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T19:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35


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