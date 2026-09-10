Club du Bourg Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
mardi 8 décembre 2026 · Bibliothèque Bourg-L'Évesque · Rennes
Informations pratiques
Club du Bourg Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mardi 8 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Club de lecture
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-08T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-08T19:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35
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