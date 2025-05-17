Club du Val d’Allier Quad | Randonnées Mairie Langeac
Début : Dimanche 2025-05-17
fin : 2025-12-07
2025-05-17 2025-09-20 2025-12-07
Le club Val D’Allier Quad vous propose plusieurs randonnées comme la Transval d’Allier, une rando semi-nocturne et une rando charitative.
Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 28 58 valdallierquad@gmail.com
English :
The Val D’Allier Quad club offers several rides, including the Transval d’Allier, a semi-nocturnal ride and a charity ride.
German :
Der Club Val D’Allier Quad bietet Ihnen mehrere Wanderungen wie die Transval d’Allier, eine halbnächtliche Wanderung und eine Charity-Wanderung.
Italiano :
Il Val D’Allier Quad Club offre una serie di corse, tra cui la Transval d’Allier, una corsa semi-notturna e una corsa di beneficenza.
Espanol :
El Val D’Allier Quad Club ofrece varias rutas, entre ellas la Transval d’Allier, una ruta semi nocturna y una ruta benéfica.
