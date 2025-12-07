Club du Val d’Allier Quad | Randonnées Mairie Langeac
Le club Val D’Allier Quad organise une randonnée au profit d’une association charitative….Infos à venir.
Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 28 58 valdallierquad@gmail.com
English :
The Val D’Allier Quad Club organizes a ride in aid of a charity….Infos to come.
German :
Der Club Val D’Allier Quad organisiert eine Wanderung zugunsten eines karitativen Vereins….Infos folgen.
Italiano :
Il Val D’Allier Quad Club organizza una pedalata a favore di un’associazione di beneficenza….Info a seguire.
Espanol :
El Quad Club Val D’Allier organiza una carrera a beneficio de una asociación benéfica….Info a continuación.
