Club du vendredi Maison de quartier Villejean Brécé 19 décembre 2025 et 23 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

La sortie du mois de décembre aura lieu le 19. La destination, le programme détaillé et le prix demandé seront connus lors des inscriptions à partir du 9 décembre à l’accueil de la MQV !

Envie de partir une demi-journée à la découverte d’un lieu culturel avec un visite guidée, le club du vendredi est fait pour vous !

La sortie du mois de janvier aura lieu le 23. Les inscriptions débuteront le 13 janvier.

Pour plus d’informations, contactez l’animatrice Pauline

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T18:00:00.000+01:00

07 69 29 81 90

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine