Club du vendredi Maison de quartier Villejean Brécé
Club du vendredi Maison de quartier Villejean Brécé vendredi 19 décembre 2025.
Club du vendredi Maison de quartier Villejean Brécé 19 décembre 2025 et 23 janvier 2026 Ille-et-Vilaine
La sortie du mois de décembre aura lieu le 19. La destination, le programme détaillé et le prix demandé seront connus lors des inscriptions à partir du 9 décembre à l’accueil de la MQV !
Envie de partir une demi-journée à la découverte d’un lieu culturel avec un visite guidée, le club du vendredi est fait pour vous !
La sortie du mois de janvier aura lieu le 23. Les inscriptions débuteront le 13 janvier.
Pour plus d’informations, contactez l’animatrice Pauline
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-19T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-23T18:00:00.000+01:00
07 69 29 81 90
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine