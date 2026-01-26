Club échecs Cahors
Club échecs Cahors samedi 28 février 2026.
Club échecs
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Gratuit
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Venez vous initier ou vous perfectionner aux échecs avec l’association Cahors échecs. Tout public, à partir de 6 ans.
English :
Come and learn or improve your chess skills with the Cahors Chess Association
