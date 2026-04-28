Club échecs Ludothèque Royan

Informations pratiques

Royan

Club échecs

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:05:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Stratégie, concentration et plaisir de jouer.

La ludothèque vous ouvre ses portes pour découvrir ou redécouvrir l’univers passionnant du jeu d’échecs à travers son club dédié, ouvert à tous les âges et tous les niveaux.

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Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

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English :

Strategy, concentration and fun.

The toy library opens its doors to you to discover or rediscover the fascinating world of chess through its dedicated club, open to all ages and levels.

L’événement Club échecs Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan