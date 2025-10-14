CLUB EMPLOI COLOMBELLES Colombelles – Agence MONDEVILLE Colombelles

CLUB EMPLOI COLOMBELLES Colombelles – Agence MONDEVILLE Colombelles mardi 14 octobre 2025.

CLUB EMPLOI COLOMBELLES Mardi 14 octobre, 09h00 Colombelles – Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T09:00 – 2025-10-14T11:00

Fin : 2025-10-14T09:00 – 2025-10-14T11:00

Cet atelier est destiné aux demandeurs d’emploi, résidant à Colombelles et maitrisant le numérique Atelier collectif proposant les opportunités de l’agglomération caennaise tous secteurs confondus : offres d’emploi et évènements Présentation de divers dispositifs comme l’immersion, les mesures d’adaptation au poste de travail ,la mise à jour du profil de compétences

Attention : le 14 Octobre découverte de la Cravate solidaire avec le Club emploi . Si inscription d’un demandeur bien lui préciser

Colombelles – Agence MONDEVILLE 14460 Colombelles Colombelles 14460 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/468524 »}]

Cet atelier est destiné aux demandeurs d’emploi, résidant à Colombelles et maitrisant le numérique Atelier collectif proposant les opportunités de l’agglomération caennaise tous secteurs confondus : o Marché du travail