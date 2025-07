CLUB FLORAL • SPORE + DAB ROZER + ALIEN TEARS Tours

CLUB FLORAL • SPORE + DAB ROZER + ALIEN TEARS

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 23:30:00

Spore, Dab Rozer et Alien Tears (post punk / darkwave) • Tours

Floral Records lance Club Floral, un événement aux couleurs des fleurs, avec des artistes du label, mais pas seulement. C’est généralement un format concert avec 3 groupes lives, sans tête d’affiche. Là où la Floral Party dure toute la nuit, le Club Floral est plus court. Pour cette première au Bateau Ivre, nous accueillerons SPORE et Dab Rozer.

SPORE est un supergroupe issu du morceau Floral. Louise, Tristan, Matteo, Léo & Aurélien ont fusionné leur style pour n’en créer plus qu’un Indie Pop, French Touch et Rock, une lecture poétique du monde.

Dab Rozer veut dire frère en anglais (BROTHER tu l’as ?). Depuis qu’il est petit, tout le monde le répète ce jeune est super sympa …

et Alien Tears (post punk / darkwave) • Tours .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

