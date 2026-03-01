Club Go à VTT Go loisirs

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 14:45:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04

Une session VTT pour apprendre les techniques de base et effectuer vos premiers parcours au Lac Blanc. Vous êtes encadrés par une guide accompagnateur professionnel.

Club Go à VTT sessions du printemps 3 séances à vélo

Groupe 1 les 20 pouces

Rendez vous à 13h30 pour 1h15 d’activités VTT, au départ de la station du Lac Blanc.

Âge de 6 à 8 ans départ à 4 cyclistes

Groupe 2 les 24 pouces

Rendez vous à 15h pour 1h30 d’activités VTT au départ de la station du Lac Blanc.

Âge de 9 à 12 ans départ à 4 cyclistes

Le programme

Les techniques de base du VTT

Améliorer ton équilibre

Effectuer tes premiers parcours

Utiliser tes développements

Franchir les pentes et passer des obstacles

Relever le défis du concours dérapage dégommage

Equipements requis VTT en bon état de fonctionnement, casque, gants, vêtements longs, coupe vent, gourde fixée au VTT

Casque et VTT fournis sur demande avec complément et selon disponibilité.

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348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com

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English :

A mountain biking session to learn basic techniques and ride your first trails at Lac Blanc. You are supervised by a professional mountain guide.

L’événement Club Go à VTT Go loisirs Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg