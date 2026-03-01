Club Go à VTT Go loisirs Orbey
Club Go à VTT Go loisirs Orbey samedi 28 mars 2026.
Club Go à VTT Go loisirs
348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28 14:45:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04
Une session VTT pour apprendre les techniques de base et effectuer vos premiers parcours au Lac Blanc. Vous êtes encadrés par une guide accompagnateur professionnel.
Club Go à VTT sessions du printemps 3 séances à vélo
Groupe 1 les 20 pouces
Rendez vous à 13h30 pour 1h15 d’activités VTT, au départ de la station du Lac Blanc.
Âge de 6 à 8 ans départ à 4 cyclistes
Groupe 2 les 24 pouces
Rendez vous à 15h pour 1h30 d’activités VTT au départ de la station du Lac Blanc.
Âge de 9 à 12 ans départ à 4 cyclistes
Le programme
Les techniques de base du VTT
Améliorer ton équilibre
Effectuer tes premiers parcours
Utiliser tes développements
Franchir les pentes et passer des obstacles
Relever le défis du concours dérapage dégommage
Equipements requis VTT en bon état de fonctionnement, casque, gants, vêtements longs, coupe vent, gourde fixée au VTT
Casque et VTT fournis sur demande avec complément et selon disponibilité.
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348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com
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English :
A mountain biking session to learn basic techniques and ride your first trails at Lac Blanc. You are supervised by a professional mountain guide.
L’événement Club Go à VTT Go loisirs Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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