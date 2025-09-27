Club Go jeux à vélo pour enfants Orbey

Club Go jeux à vélo pour enfants Orbey samedi 27 septembre 2025.

Club Go jeux à vélo pour enfants

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-10-04 15:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11

Cette plaisante balade à VTT sur les chemins de montagne est ponctuée de jeux et de petits défis à réaliser en petit groupe de 3 à 8. Pour les 8 11 ans

Les enfants peuvent s’amuser à VTT sur les chemins de montagne au départ de la station du Lac Blanc.

Programme

* les techniques de base du VTT

* Améliorer ton équilibre

* Effectuer tes premiers parcours

* Utiliser tes développements

* Franchir les pentes et passer des obstacles

* Relever le défi du concours dérapage dégommage

Equipements requis

VTT en bon état de fonctionnement, casque, Gants, vêtements longs, coupe vent, gourde fixée au VTT .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 17 04 92 luc.bedez@gmail.com

English :

This fun mountain bike ride is punctuated by games and challenges to be completed in small groups of 3 to 8. For 8 11 year-olds

German :

Diese angenehme Mountainbike-Tour auf Bergpfaden ist mit Spielen und kleinen Herausforderungen gespickt, die in kleinen Gruppen von 3 bis 8 Personen bewältigt werden müssen. Für 8- bis 11-Jährige

Italiano :

Questo divertente giro in mountain bike è intervallato da giochi e sfide da completare in piccoli gruppi da 3 a 8 persone. Per ragazzi dagli 8 agli 11 anni

Espanol :

Este divertido paseo en bicicleta de montaña está salpicado de juegos y desafíos que deben completarse en pequeños grupos de 3 a 8 personas. Para niños de 8 a 11 años

